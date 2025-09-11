hrana Izdvajamo Vesti zanimljivosti

Prava mera sirćeta i vode za zimnicu: trik domaćica za brzo kiseljenje povrća

11.09.2025.
foto:Pixabay

Prava mera sirćeta i vode za zimnicu: trik domaćica za brzo kiseljenje povrća

Gotovo da nema povrća koje se ne može kiseliti, pa je ukiseljeno povrće prava poslastica za svaku dobru zimnicu.

Jesen se bliži i domaćice uveliko razmišljaju o pripremi zimnice. Ovaj period godine je idealan za domaću zimnicu od voća i povrća, bilo kiselog, kuvanog, pečenog ili pasiranog.

Trik domaćica za brzo kiseljenje povrća!

Foto:Pixabay

Iako se sada sve tegle mogu kupiti u samoposlugama i pijacama, naše domaćice i dalje vole da prave svoje zimnice po tradicionalnim receptima, koji se prenose s generacije na generaciju.

Međutim, kada prvi put pravite zimnicu, verovatno se zapitate koliko vode treba da dodate, a koliko sirćeta. Ako odlučite da kiselite povrće za, na primer, mešanu salatu, potrebno vam je sirće, voda, so, biber, šećer i naravno povrće po izboru.

U mešanu salatu možete staviti karfiol, šargarepu, papriku i krastavce. Povrće dobro operite i isecite na komade, u šerpu dodajte sirće, so, biber, šećer i vodu. Odnos vode i sirćeta za zimovanje je 4:1 (za 4 litra vode se koristi 1 litar sirćeta), a ostali začini su po želji. Nakon sečenja željeno povrće stavite u tegle i prelijte vrućim prelivom. Kada se prohladi stavite u frižider i posle 24 sata je spreman za jelo.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na InstagramuFacebookThreads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

foto: plakat

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”, “Vino točim a vino ne pijem”, “Ova noć”, “Jesen sedamdeset i neke”…

Preporučujemo:

Dodaj komentar