Prava mera sirćeta i vode za zimnicu: trik domaćica za brzo kiseljenje povrća

Gotovo da nema povrća koje se ne može kiseliti, pa je ukiseljeno povrće prava poslastica za svaku dobru zimnicu.

Jesen se bliži i domaćice uveliko razmišljaju o pripremi zimnice. Ovaj period godine je idealan za domaću zimnicu od voća i povrća, bilo kiselog, kuvanog, pečenog ili pasiranog.

Trik domaćica za brzo kiseljenje povrća!

Iako se sada sve tegle mogu kupiti u samoposlugama i pijacama, naše domaćice i dalje vole da prave svoje zimnice po tradicionalnim receptima, koji se prenose s generacije na generaciju.

Međutim, kada prvi put pravite zimnicu, verovatno se zapitate koliko vode treba da dodate, a koliko sirćeta. Ako odlučite da kiselite povrće za, na primer, mešanu salatu, potrebno vam je sirće, voda, so, biber, šećer i naravno povrće po izboru.

U mešanu salatu možete staviti karfiol, šargarepu, papriku i krastavce. Povrće dobro operite i isecite na komade, u šerpu dodajte sirće, so, biber, šećer i vodu. Odnos vode i sirćeta za zimovanje je 4:1 (za 4 litra vode se koristi 1 litar sirćeta), a ostali začini su po želji. Nakon sečenja željeno povrće stavite u tegle i prelijte vrućim prelivom. Kada se prohladi stavite u frižider i posle 24 sata je spreman za jelo.

Zajecaronline/Najzena.alo/N.B.

