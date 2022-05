Pozorište lutaka Niš predstavom „Dvanaesto more“ nastupilo u zaječarskom teatru

Na sceni zaječarskog teatra treće večeri 12. Pozorišnog festival za decu ,,ZajeČAR” nastupilo je Pozorište lutaka Niš sa predstavom „Dvanaesto more“, koja je bazirana na istoimenoj noveli za decu Igora Кolarova, u režiji Borisa Todorovića. Glumac Toma Bibić koji tumači lik Ang E sol ističe za pozorišni bilten da je čast izvoditi dramske tekstove Igora Kolarova, koji je po njegovom mišljenju jedan od najdarovitijih pisaca na našim prostorima.

“Sam proces istraživanja je bio vrlo značajan jer igrati nekoga ko je roditelj svih misli i snova i početak i kraj svega zaista je zahtevno u smislu da deca razumeju celu priču odrastanja, celu priču prihvatanja svoje sopstvene duše onakve kakva jeste, bez pokušaja da se uklope u nešto što je nametnuto. Bio je to jedan veliki zadatak za autorsk tim i Pozorište Lutaka Niš, da sve to pretočimo, uobličimo a da to bude nešto što jeste predstava, festivalska i reprezentativna ali i repertoarski nešto što ljudi rado vole da gledaju. Igrati van matične scene je poseban izazov pogotovu što naša predstava ima dosta tehnički zahtevnijih varijanti.To je uvek izazov ali daje dodatnu, lepu, pozitivnu tremu, novu mogućnost da istražimo neke druge dimenzije, druge načine interpretacije, izvođenja u odnosu na ono što je lik koji tumačimo”, rekao je Bibić.

Ova savremena bajka prati period u životu dvanaestogodišnje devojčice Кie, koja se po mnogim stvarima razlikuje od običnih devojčica, kako to Кolarov u svojoj drugoj knjizi kaže “zato što je na svetu previše ostalih devojčica”. Njana najbolja prijateljica je gospođa Flo, takođe neobična pojava i avanturista, koja je pristutna samo glasom i u vidu pisanih tragova putem pisama i razglednica sa najneobičnijih mesta na zemlji. Jednoga dana Кia iznenada upoznaje vršnjakinju Simonu s kojom postaje najbolja prijateljica. Njihovu sreću zamagljuje činjenica da je Simona bolešljiva devojčica i jednoga dana prilikom izrade mesečevog vrta Simona pada u san iz koga se ne budi. Požalivši se gospođi Flo, očajna Кia dobija nagoveštaj da jedan misteriozni ključ vodi ka tigru koji nedostaje, a za koji Кia veruje da je ključ za Simonino izbavljenje I ozdravljenje. Кroz potragu za tigrom Кia sreće neobične bajkovite likove.

U predstavi ,,Dvanaesto more” koja je namenjena uzrastu od 10 I više godine još Igraju: Jelena Đorđević Marija Cvetković, Aleksandra Pavlović, Lazar Nikolić k. g. i Srđan Miljković.

Dramaturg: Slobodan Obradović

Scenografija, kostim i kreacija lutaka: Sanja Maljković

Muzika: Irena Popović Dragović i Nikola Dragović

Scenski pokret: Nebojša Gromilić

Pozorišni festival za decu nastavlja se u četvrtak 12. maja predstavom Kruševačkog pozorišta „Kapetan Džon Piplfoks“ kojom se završava takmičarski deo festivala. Najbolju predstavu fetivala, najboljeg glumca i najbolju glumicu izabraće tročlani žiri u sastavu: Ana Bretšnajder, predsednik, Miloš Tanasković, član i Marija Stanković, član. I ove godine biće proglašena najbolja predtava po izboru publike koja svake večeri ocenjuje predstave ocenama od 1 do 10.

U petak 13. maja, poslednje festivalske večeri u čast nagrađenih biće odigrana premijera predstave zaječarskog pozorišta „Alisa na putu za OZ“ po tekstu i u režiji Olivere Viktorović Đurašković, koja nije u konkurenciji za nagrade.