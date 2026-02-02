POZNATE CENE KARATA: Zvezda u subotu čeka Pazarce

Fudbaleri Crvene zvezde će u subotu (16.00) odigrati svoju prvu utakmicu prolećnog dela superligaške sezone kao domaćini.

U uvodnom kolu, ekipa Dejana Stankovića je gostovala Čukaričkom i pobedila, a za nekoliko dana na stadion “Rajko Mitić” stiže Novi Pazar.

Zbog toga su objavljene i informacije vezane za prodaju ulaznica.

– Svi navijači Crvene zvezde koji žele da pruže podršku izabranicima Dejana Stankovića od sutra mogu da nabave ulaznice ONLAJN putem. Karte će na blagajnama biti dostupne u petak od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 10 sati do početka utakmice.

Cene su:

sever – 400 dinara

istok – 500 dinara

zapad – 700 dinara

Tribina “Siniša Mihajlović” – 1.400 dinara – stoji na sajtu crveno-belih.

Zajecaronline.com/24sedam.rs

