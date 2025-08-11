Poziv mesnim zajednicama za „Miholjske susrete sela“

Opština Knjaževac pozvala je sve zainteresovane mesne zajednice da se prijave za učešće na ovogodišnjoj manifestaciji „Miholjski susreti sela“, koja će biti održana 6. septembra u Gornjem Zuniču.

Program obuhvata takmičenje u pripremi tradicionalne trpeze i sportskim igrama, a mesna zajednica pobednik biće domaćin manifestacije naredne godine.

Rok za prijavu je 20. avgust, a sve informacije i prijave dostupne su u prostorijama Turističke organizacije.

Zajecaronline/toknjazevac/N.B.

