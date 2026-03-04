POZITIVAN POMAK: Oko 85% vozača koristi pojas, dok 80,3% pešaka prelazi ulicu na zeleno svetlo

Sigurnosni pojas na prednjem sedištu koristi oko 85 odsto vozača, dok 80,3 odsto pešaka prelazi ulicu na zeleno svetlo, navedeno je u istraživanju indikatora performansi bezbednosti saobraćaja, koje je sprovela Agencija za bezbednost saobraćaja tokom 2025. godine.

Kako je navedeno, ovo istraživanje, koje se kontinuirano realizuje svake godine, predstavlja važan mehanizam praćenja stanja bezbednosti saobraćaja i obezbeđuje pouzdanu osnovu za planiranje i sprovođenje strateških mera i aktivnosti.

Nakon završenog terenskog obilaska svih lokalnih samouprava u Srbiji, prikupljeni podaci su obrađeni i sistematizovani u izveštajima na nivou lokalnih samouprava, policijskih uprava i na republičkom nivou.

Izveštaji su javno dostupni, što omogućava građanima da provere stepen bezbednog ponašanja učesnika u saobraćaju u svojoj sredini, uporede rezultate sa drugim opštinama, kao i sa republičkim prosekom.

Rezultati za 2025. godinu ukazuju na određene pozitivne pomake.

Najznačajniji napredak ostvaren je u pogledu procenta putnika na zadnjem sedištu koji koriste sigurnosni pojas – sada svaki treći putnik vezuje sigurnosni pojas na zadnjem sedištu. Takođe, povećan je procenat vozača lakih električnih vozila koji koriste zaštitnu kacigu.

Neki od ključnih rezultata istraživanja da se uz upotrebu dečjih auto-sedišta prevozi 59,6 odsto dece, 32,5 odsto putnika na zadnjem sedištu koristi sigurnosni pojas, kao i da 31,7 odsto vozača lakih električnih vozila koriste zaštitnu kacigu.

Takođe, 89,2 odsto vozača motocikla i 61,6 odsto vozača mopeda koristi zaštitnu kacigu, a 52,8 odsto vozača poštuje ograničenje brzine u naselju (izmerena prosečna brzina: 50,7 km/h).

Zajecaronline.com/Tanjug/N.B.

