POVREĐENO 36 LICA: Svaki četvrti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu

Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodila se 91 saobraćajna nezgoda u kojima nije bilo poginulih lica, a povređeno je 36 lica.

Završena je prva centralna akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena na teritoriji Republike Srbije u periodu od 13. februara do 22. februara 2026. godine u okviru koje je otkriveno 41.434 prekršaja.

Najveći broj vozača, ukupno 22.493, sankcionisan je zbog prekoračenja brzine, što govori o tome da je svaki četvrti kontrolisani vozač prekoračio dozvoljenu brzinu. Zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa sankcionisano je 4.360 vozača, odnosno putnika.

-Naglašavamo da je zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola iz saobraćaja isključeno 1.907 vozača, od čega je 300 vozača zadržano u službenim prostorijama jer su upravljali vozilom sa više od 1,20 promila alkohola u organizmu. Takođe, u službenim prostorijama zadržano je 87 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Apelujemo na građane da budu odgovorni i da poštovanjem propisa daju direktan doprinos očuvanju bezbednosti saobraćaja- navodi se u saopštenju MUP-a.

Zajecaronline.com/N.B.

