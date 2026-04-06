Povodom Svetskog dana zdravlja: Preventivne aktivnosti za građane u Zaječaru, Boru i Knjaževcu

Povodom obeležavanja ovogodišnjeg Svetskog dana zdravlja – 7. aprila, Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar, u saradnji sa Zdravstvenim centrom Zaječar – DZ Zaječar, Zdravstvenim centrom Bor – DZ Bor, polivalentna patronažna služba i Zdravstvenim centrom Knjaževac – DZ Knjaževac realizuje promotivno-preventivne aktivnosti za građane.

Aktivnosti će biti realizovane na sledećim lokacijama:

Zaječar – hol Doma zdravlja, od 10:00 do 14:00 časova

Knjaževac – Dom kulture (mala sala), od 09:00 do 12:00 časova

Bor – plato Doma zdravlja, od 08:00 do 12:00 časova

Iz Zavoda pozivaju sve građane da se pridruže i iskoriste priliku da dobiju korisne informacije i savete za očuvanje i unapređenje zdravlja.

Zajecaronline.com/ZJZ ”Timok”/ N.B.

