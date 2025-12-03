POTVRĐENA OPTUŽNICA PROTIV VOZAČA IZ ZAJEČARA: U NESREĆI KOD MALČE POGINULA DEVOJČICA (3)!

Apelacioni sud u Nišu potvrdio je odluku Osnovnog suda u Nišu kojom je potvrđena optužnica protiv I. S. (23) iz Zaječara, vozača koji se tereti da je 10. juna ove godine izazvao tešku saobraćajnu nesreću u kojoj je život izgubila trogodišnja devojčica, dok su njena starija sestra i roditelji teško povređeni.

— Rešenjem od 27. novembra 2025. godine, potvrđeno je rešenje Osnovnog suda u Nišu — potvrđeno je u Apelacionom sudu u Nišu.

Tragedija se dogodila 10. juna, oko 20 minuta posle ponoći, na ulazu u selo Malča. I. S. je upravljao automobilom marke „seat“ kada je, prema sumnjama, prešao na suprotnu stranu kolovoza i direktno se sudario sa kombijem „fijat doblo“.

U vozilu koje je udareno nalazila se četvoročlana porodica iz Zaječara, koja je te noći krenula na letovanje. Devojčica (3) preminula je od zadobijenih povreda, dok su njena sestra (5) i roditelji teško povređeni.

Uhapšen posle lečenja!

Vozač I. S. uhapšen je deset dana nakon nesreće, 20. juna, odmah po izlasku iz bolnice. Posle saslušanja u tužilaštvu i sudu određen mu je pritvor do 30 dana.

Niška policija je tada saopštila detalje nesreće:



—On se sumnjiči da je 10. juna oko 00.20 časova, u blizini sela Malča kod Niša, upravljajući ‘seatom’ prešao na suprotnu stranu kolovoza i udario u ‘fijat’ koji mu je dolazio u susret, usled čega je trogodišnja devojčica, koja je bila putnik u ‘fijatu’, preminula. Vozač i dve putnice u ‘fijatu’ sa teškim telesnim povredama, kao i I. S. sa lakim telesnim povredama, zbrinuti su u Univerzitetskom kliničkom centru Niš— navedeno je u saopštenju.

Odbrana okrivljenog uložila je žalbu na rešenje o potvrđivanju optužnice, međutim, Apelacioni sud je odbio žalbu i time potvrdio da se postupak protiv I. S. zvanično nastavlja pred nadležnim sudom.

