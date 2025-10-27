Potres pogodio Srbiju: podrhtavalo tlo u ovom gradu!

Zemjotres jačine 1.8 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je sinoć na području Novog Pazara.

Potres se dogodio oko 23 sata, na dubini od devet kilometara, objavio je Republički seizmološki zavod

Prema koordinatama, potres se dogodio između naselja Negotinac i Vučja Lokva.

Zemljotres ove jačine ne može izazvati štetu.

Zajecaronline.com/Alo/N.B.

