Potencijalni šok: Ronaldo možda neće igrati na Svetskom prvenstvu!

Napadač Al Nasra povredio se u meču saudijske Pro lige protiv Al Fajhe, koji je njegov tim dobio rezultatom 3:1. Ronaldo je teren napustio u 81. minutu, vidno uz nelagodnost, nakon što je signalizirao klupi da ima problem sa mišićem.

Pre nego što je izašao iz igre, portugalski veteran je pri rezultatu 0:0 promašio jedanaesterac.

Trener Al Nasra, Žorž Žesus, potvrdio je posle meča da će Ronaldo hitno obaviti medicinske preglede.

“Ronaldo je osetio zamor mišića, a lekarski tim će odmah sprovesti neophodne testove kako bi se utvrdilo njegovo stanje”, izjavio je Žezus.

Prema navodima lista “The Sun”, raste bojazan da bi ozbiljnija povreda mogla da ugrozi Ronaldov nastup na Svetskom prvenstvu 2026, koje će se održati u SAD, Kanadi i Meksiku.

Ronaldo (41) želi da ispiše istoriju i postane prvi fudbaler koji je nastupio na šest svetskih prvenstava.

