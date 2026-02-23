Pošta Srbije skraćuje carinsku proceduru: Paketi će stizati do 10 dana ranije!

Pošta Srbije od danas uvodi sistem koji će automatski očitavati vrednost i sadržaj pošiljki što će skratiti carinsku proceduru i omogućiti da paketi sa stranih onlajn trgovinskih platformi stignu na adresu korisnika već dan nakon prispeća u Srbiju.

Vršilac dužnosti direktora Pošta Srbije Zoran Anđelković objasnio je da će roboti i novi PAP softver ubrazati prijem pošiljki i do 10 dana.

“Vi znate da se često dešava da neki paketi ostanu po nedelju dana, 10, 15 dana, iako primite poruku da se nalaze u logističkom centru. Oni su se u stvari nalazili ovde, u carinskoj ispostavi u Beogradu, zato što je reč o pošiljkama koje podležu carinjenju. Kada se preoptereti taj sistem, onda taj proces traje malo duže, tako da ljudi čekaju duži vremenski period na svoje pošiljke da ih preuzmu. Takođe, neke pošiljke moraju da se otvore, a sve zbog carinske kontrole”, rekao je Anđelković na konferenciji za medije u Regionalnom poštansko-logističkom centru Beograd.

Novi sistem će, prema njegovim rečima, omogućiti da se pošiljke više ne zadržavaju na carinskom terminalu.

“Već će odmah, čim stignu ovde, biti očitano sve – njihova vrednost, šta je u pošiljci, a odmah nakon toga će biti sortirane i poslate korisniku. Na taj način, Pošta Srbije postaje carinska ispostava, jer će one pošiljke koje stignu danas ovde već sutra biti isporučene, nezavisno da li su sa carinskim opterećenjem ili bez carinskog opterećenja”, istakao je Anđelković.

Anđelković je naveo da će to značajno skratiti put do krajnjih korisnika.

“Od danas paketi praktično neće biti u carinskoj ispostavi već idu direktno ka korisnicima, a to znači skraćivanje putovanja tih pošiljki do krajnjih korisnika i za tri, sedam i ponekad 10 dana”, rekao je Anđelković.

On je podsetio da je Pošta Srbije ovim zaokružila celokupan projekat automatizacije koji je započela prošle godine.

“Jedan projekat su bili roboti, drugi paketomati i treći projekat jeste PAP softver, to jeste sistem za sortiranje robe i očitavanja podataka iz porudžbine kako bi carina obavila svoj posao elektronski, a ne pregledom svake pošiljke ponaosob”, naveo je Anđelković.

Prema njegovim rečima, sve to predstavlja veliki iskorak kako za Poštu Srbije tako i za Upravu carine.

“Ali pre svega za naše korisnike i njihove pakete koji stižu iz inostranstva preko Aliekspresa, Amazona, Temua i Šejna, ali i ostalih velikih dobavljača”, naveo je Anđelković.

Razvoj softvera i primenu automatizacije elektronskih najava, omogućio je Projekat automatizacije procesa elektronskih najava za poštanske pošiljke u postupku carinjenja na kome su tokom dužeg perioda zajedno radili stručnjaci Pošte Srbije i Uprave carina, kroz globalni program Alijansa za trgovinske olakšice koji sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ.

Zajecaronline/tanjug/N.B.

