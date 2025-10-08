„Pošta Srbije“ postavila paketomate na preko 150 benzinskih stanica

Na više od 150 NIS i Gasprom benzinskih stanica širom Srbije postavljeni su paketomati “Pošte Srbije” gde se mogu preuzeti post-ekspres pošiljke i paketi, saopštilo je danas JP ”Pošta Srbije”.

Usluga je jednostavna, brza i dostupna u radno vreme benzinskih stanica i omogućava da korisnici svoje pošiljke preuzmu lako i u vreme koje im najviše odgovara, bez čekanja i dodatnog izdvajanja vremena, a laćanje može da se obavi direktno na kasi benzinske stanice.

V. d. direktora JP “Pošta Srbije” Zoran Anđelković istakao je da je to preduzeće posvećeno razvoju modernih i korisnicima prilagođenih usluga i da postavljanjem paketomata na NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama, servis ”Pošte Srbije” postaje još dostupniji i bliži građanima.

“Korisnici sada mogu da preuzmu svoje pošiljke u radno vreme benzinskih pumpi, na lokacijama koje posećuju svakodnevno, bez dodatnog izdvajanja vremena. Ovaj projekat je još jedan primer naše strategije da usluge pošte budu savremene, efikasne i u službi potreba svih građana Srbije”, naveo je Anđelković.

NIS Petrol i Gasprom benzinske stanice, kao pogodne i lako dostupne lokacije, uz ovu uslugu korisnicima nude dodatnu vrednost, mogućnost da uz svakodnevnu kupovinu ili punjenje goriva preuzmu i svoje pošiljke.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

