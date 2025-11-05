Posne prženice na potpuno nov način – recept koji morate isprobati!
Potrebno je:
- 50 g brašna
- 4 kašike senfa
- 50 ml vode
- 5 kriški hleba
- 40 ml ulje
Priprema:
Sipajte brašno u posudu pa dodajte senf. Polako sipajte vodu da smesa ne bude previše gusta. Zatim isecite stari hleb na kriške i valjajte ga u smesu, pa pržite prženice na vrelom ulju.
