Posne prženice na potpuno nov način – recept koji morate isprobati!

05.11.2025.
foto: Pinterest

Posne prženice na potpuno nov način – recept koji morate isprobati!

Potrebno je:

  • 50 g brašna
  • 4 kašike senfa
  • 50 ml vode
  • 5 kriški hleba
  • 40 ml ulje

Posne prženice na potpuno nov način

Priprema:

Sipajte brašno u posudu pa dodajte senf. Polako sipajte vodu da smesa ne bude previše gusta. Zatim isecite stari hleb na kriške i valjajte ga u smesu, pa pržite prženice na vrelom ulju.

Zajecaronline/Trpeza.alo/N.B.

