POSNE LAZANJE SA PEČURKAMA

Sastojci:

posni listovi lazanje

srednja glavica crnog luka

2 šolje paradajz-sosa ili soka

3 čena belog luka

300 g pečuraka

so

biber

origano

ulje

brašno

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Sitno iseckajte crni luk i na ulju ga pržite s iseckanim belim lukom. Nakon tri minuta dodajte pečurke. Skinite s vatre, pa u tiganj na tihoj vatri sipajte brašno, vodu i začine. Ključalom vodom prelijte lazanje pa ostavite tako jedan minut. U vatrostalnu činiju poređajte listove lazanje pa prelijte paradajz sosom. Dodajte još red listova pa ponovite postupak. Pecite lazanje oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

Zajecaronline/Trpeza/ N.B.

