11.10.2025.
foto: Pinterest

POSNE LAZANJE SA PEČURKAMA

Sastojci:

  • posni listovi lazanje
  • srednja glavica crnog luka
  • 2 šolje paradajz-sosa ili soka
  • 3 čena belog luka
  • 300 g pečuraka
  • so
  • biber
  • origano
  • ulje
  • brašno

Priprema:

Rernu zagrejte na 200 stepeni. Sitno iseckajte crni luk i na ulju ga pržite s iseckanim belim lukom. Nakon tri minuta dodajte pečurke. Skinite s vatre, pa u tiganj na tihoj vatri sipajte brašno, vodu i začine. Ključalom vodom prelijte lazanje pa ostavite tako jedan minut. U vatrostalnu činiju poređajte listove lazanje pa prelijte paradajz sosom. Dodajte još red listova pa ponovite postupak. Pecite lazanje oko pola sata, u rerni zagrejanoj na 200 stepeni.

