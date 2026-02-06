Posle trijumfa nad Panatinaikosom, Partizan ČASTI navijače!

– Nakon sinoćne pobede i pozitivne energije koja je sa tribina dopirala na teren, Partizan je odlučio da za sve maloletne navijače omogući besplatan ulaz na meč poslednjeg kola grupne faze ABA lige! Dođite da se zajedno borimo protiv Dubaija za “pol poziciju” pred nastavak takmičenja u kojem branimo šampionsku titulu! – naveli su crno-beli.

„Grobarima“ u čast!

Nakon sinoćne pobede i pozitivne energije koja je sa tribina dopirala na teren, #KKPartizan je odlučio da za sve maloletne navijače omogući besplatan ulaz na meč poslednjeg kola grupne faze AdmiralBet ABA lige!⚫️⚪️ Dođite da se zajedno borimo protiv Dubaija za “pol poziciju”… pic.twitter.com/L9BcdTd9s5 — KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) February 6, 2026

Utakmica između Partizana i Dubaija na programu je u ponedeljak od 20 časova.

