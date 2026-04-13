Posle praznika sledi još jedan predah: Neradni dani za Prvi maj

Nakon uskršnjih praznika i kratkog odmora koji su mnogi građani već iskoristili za putovanja i predah, početak maja donosi novu priliku za produženi vikend, ovog puta povodom Praznika rada.

Prema zvaničnom kalendaru neradnih dana, petak 1. maj i subota 2. maj su neradni, što zaposlenima omogućava spajanje sa vikendom i tri dana odmora. Očekuje se da će veliki broj građana ovaj period iskoristiti za tradicionalni prvomajski uranak, boravak u prirodi, roštiljanje ili kraća putovanja.

Praznik rada obeležava se širom sveta kao dan posvećen radničkim pravima i borbi za dostojanstvene uslove rada. Nastao je krajem 19. veka kao simbol borbe za osmočasovno radno vreme, a danas predstavlja i dan solidarnosti i odmora u mnogim zemljama.

Dodatno, i školarci će imati produženi vikend, pa će i za njih ovo biti kratka pauza u završnici školske godine i prolećnim obavezama.

Zajecaronline/Srbija Danas/ N.B.

