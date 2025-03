Posle hladnog jutra sutra sunčano, uveče naoblačenje

Posle hladnog jutra sutra sunčano

U Srbiji će jutro sutra biti hladno sa slabim, ponegde i umerenim mrazem, tokom dana biće sunčano uz slab do umeren jugoistočni vetar, dok se uveče očekuje postepeno naoblačenje sa zapada, tokom noći u zapadnoj polovini zemlje mestimično sa kratkotrajnom kišom ili pljuskovima, a jugoistočni vetar u košavskom području biće u pojačanju, saopštio je RHMZ.

Najniža temperatura će biti od -6 do 0, u Beogradu do tri stepena, a najviša dnevna od 17 do 21 stepena.

U Beogradu će jutro biti hladno, na širem području grada sa slabim mrazem. Tokom dana biće sunčano uz slab do umeren jugoistočni vetar.

Najniža temperatura kretaće se od -3 do 0, u centru grada do tri stepena.Najviša dnevna biće oko 19 stepeni.

Krajem dana očekuje se postepeno naoblačenje sa zapada. Pred jutro sa kratkotrajnom kišom uz pojačanje jugoistočnog vetra.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 28. marta, prognozira se toplije vreme. Najviše dnevna temperatura u većini mesta kretaće se u intervalu od 18 do 23 stepena.

Tokom dana biće promenljivo, mestimično sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. U košavskom području uz umeren, povremeno i jak jugoistočni vetar, koji će na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno dostizati i olujne udare.

ZaječarOnline/O.B.