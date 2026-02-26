Poslastica koja mami svaki zalogaj! Preukusni pužići sa makom

Potrebno je:

300 g brašna

pola kašicice praška za pecivo

prstohvat soli

200 g putera (listici)

vanilin šećer

125 g šećera

200 g mlevenog maka

100 ml mleka

Priprema:

Rernu zagrejte na 180 stepeni. U jednoj posudi pomešajte sve osim mleka i maka pa mikserom umesite glatko testo. Onda ga obmotajte folijom i ostavite pola sata u frižideru. Razvaljajte testo na brašnom posutoj ploči u duguljasti pravougaonik debljine 5 mm. Onda mak pospite ključalim mlekom pa dodajte 2 kašike šećera i premažite testo prohlađenim makom. Onda ga urolajte sa duže strane u kompaktan valjak. Zatim nasecite na parčad debljine oko 5 mm pa poređajte pužiće na pleh obložen pek papirom i pecite 20 minuta.

Zajecaronline.com/Trpeza.alo.rs/N.B.

