Poskupljuju vozne karte

Poskupljuju i vozne karte, od sutra skuplja i putarina!

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić, gostujući na RTS-u potvrdio je da će vozne karte poskupeti.

“Cene karata niže u nekim mestima su čak i duplo nego karte u autobusu. Karte nisu poskupele nekoliko godina, tako da je Skupština akcionarskog društva “Srbija-voza” to predložila i Vlada je to prihvatila. Voz će i dalje ostati najjeftiniji, autobuska karta između Beograda i Subotice je 1.650 dinara, a vožnja će biti, kada bude pušteno, malo više od 1.100 dinara. A mnogo je komfornije i bolje da se vozite vozom”, poručio je Vesić.

Poskupljuje i putarina

Takođe, vozači u Srbiji plaćaće od sutra veće putarine na osnovu novog cenovnika shodno odluci o visini posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta, koju su usvojili Putevi Srbije, a “zeleno svetlo” na nju dala Vlada Srbije.

Cene su povećane za oko 10 odsto, pa će od srede putarina od Beograda do Šida koštati 500 dinara. Od Obrenovca do Preljine 560 dinara, a od Beograda do Subotice 800 dinara. Putarina će od Beograda do Niša koštati 1.130 dinara, a od Beograda do Dimitrovgrada 1.670 dinara.

Vesić je najavio da će do kraja godine biti osnovano posebno preduzeće za naplatu putarina na brzim saobraćajnicama.

Cena putarine neće biti ista kao na auto-putevima, a takođe u cilju zaštite magistralnih saobraćajnica biće uvedena naplata za kamione nosivosti preko sedam i po tona.

ZaječarOnline/O.B.