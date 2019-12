Poskupela boravišna taksa u Zaječaru

Strani državljani i svi drugi koji dolaze u Zaječar dužni su da za svaki dan boravka u ugostiteljsjkom objektu za smeštaj izvan prebivališta plaćaju boravišnu taksu od 100 dinara.

Odbornik Nenad Ristović je objasnio da je boravišna taksa nešto što ide i sliva se u budžet grada.

„Na osnovu ove boravišne takse tačno možemo da vidimo koliko grad i na koji način doprinosi razvoju turizma, odnosno koliko pomažemo onima koji imaju kapacitete za prenoćište. Pozivamo se na to da kada imamo Gitarijadu imamo veliki broj priliva ljudi sa strane, kao i broj prenoćišta. Ovo je bio trenutak da se kaže koliki je broj prenoćišta bio i koliko ćemo mi prihodovati u budžetu sa povećanjem ove boravišne takse. Inače povećanje je oko 30 dinara, do sada je bilo 70 dinara po danu po osobi, a sada je to 100 dinara. Ako budemo pomogli privatnike koji se bave ovom delatnošću imaćem korist i grad Zaječar i oni. Koliko vidim ovo nije bilo u interesu jedne strane“, zaključio je Ristović.