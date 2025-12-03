Posadite božićnu pšenicu na ovaj dan – donosi sreću i prosperitet za celu godinu!

U mnogim našim krajevima običaj je sejati božićnu pšenicu Svetu Varbaru (4. decembar), jer se veruje da zelenilo pšenice donosi blagostanje, zdravlje i uspešnu godinu.

Pšenica koja proklija i ozeleni simbol je novog života, rasta i obnove. U tradiciji, lepo izrasla pšenica značila je dobre useve i obilje u narednoj godini.

Sejanje pšenice na Svetu Varvaru je vremenski dovoljno rano da biljka do Božića bude visoka, gusta i lepo zelena, što je i simbolički i dekorativno važno.

Sveta Varvara u narodnoj tradiciji štiti kuću, porodicu, zdravlje i blagostanje.

Božićna pšenica se stavlja pod bor ili na božićni sto, često sa crvenom vrpcom ili svećom, kao znak nade i Hristovog rođenja.

