Portret prof. dr Zorana Pejkovskog u Pozorišnom muzeju u Zaječaru

Ustanova Narodno pozorište Timočke Krajine – Centar za kulturu „Zoran Radmilović“ u Zaječaru poziva sve zainteresovane građane na novo veče u okviru ciklusa „Balkanski kulturni poslenici“, koje će biti posvećeno portretu prof. dr Zorana Pejkovskog.

Program će biti održan u Pozorišnom muzeju u Zaječaru, u utorak, 17. marta 2026. godine, sa početkom u 19 časova.

Ulaz na program je slobodan.

Zajecaronline.com/N.B.

ACA LUKAS U BEOGRADSKOJ ARENI

Beogradska Arena 4. novembra 2026. godine biće domaćin nezaboravnog koncerta Ace Lukasa, povodom 40 godina njegove impresivne muzičke karijere.

Publika će imati priliku da uživa u svim hitovima koji su obeležili decenije domaće estrade!

Očekuje se spektakularna scenografija Izvanredna produkcija i atmosfera koju samo Aca Lukas zna da priredi.

Svi fanovi imaju priliku da prisustvuju. I ovom posebnom događaju i podsete se zašto je Lukas već četiri decenije kralj najboljeg provoda.

Ulaznice su u prodaji putem @tickets.rs i na svim Ticket Vision prodajnim mestima.

Ne propustite koncert koji će se dugo pamtiti. Rezervišite svoje mesto i budite deo istorije.