Porfirije pozvao građane na mir: “Odbacite nasilje, zar je bilo malo podela i razdora”

Porfirije pozvao građane na mir!

Patrijarh Porfirije pozvao je danas građane na mir zapitavši zar je bilo malo podela i razdora u našem narodu. Poručio je da svako treba da odbaci nasilje i koliko je do njega doprinese miru.

“Verni narode Srpske pravoslavne crkve, braćo i sestre, deco Svetoga Save, čujemo glasove o mogućim sukobima u našem narodu. To nas veoma zabrinjava. Crkva poziva sve koji su na bilo koji način uključeni u aktuelna zbivanja da u vremenu Vaskršnjeg posta, vremenu pokajanja i praštanja sagledaju sopstvene grehe i pokažu plodove pokajanja. Kako bi svako od nas bio bolji i kako bi poštovali Hristove reči. Kako hoćete da vama čine ljudi, činite tako i vi njima“, istakao je patrijarh.

On je naveo da su te reči bile naše zlatno pravilo. Dodao je da svi zajedno treba da se upitamo zar je bilo malo podela i razdora u našem narodu.

“Zbog toga vam se, draga deco duhovna, i danas kao i uvek do sada obraćamo moleći vas koleno preklono da svako učini koliko do njega stoji da se održi mir u nama i među nama. Prizivajući ime gospodnje i molitve Svetoga Save Mirotvorca pozivamo sve bez izuzetka da nasilje svake vrste, bez obzira na to od koga i sa koje strane dolazilo, u potpunosti bude odbačeno“, poručio je Porfirije.

Naglasio je da nasilje samo umnožava nasilje i uvodi nas u začarani krug u kome smo svi gubitnici. Objasnio je da nasilje razara temelje društva i stvara nove podele, dublje od već nasleđenih.

“To je bilo poznato i našim mudrim precima koji su jednom za svagda rekli – zlo dobra doneti ne može. I još, sila Boga ne moli, ali ni Bog silu ne voli. Sloboda i pravda su neprocenjive vrednosti. Međutim neostvarive su bez ljubavi i međusobnog uvažavanja. Stoga svima i svakome stavljamo na savest da na svakom mestu, od porodice, preko radnih kolektiva i obrazovnih ustanova, do društvenih i političkih organizacija istrajno i neodstupno izgrađujemo uzajamno poverenje i razumevanje kroz dobronameran dijalog“, naveo je Porfirije.

On je istakao da crkva nosi duhovno proverenu istinu da ničiji partikularni interes nije važniji od opšteg dobra naroda.

“U čvrstoj veri i nadi da nas Bog neće prepustiti bezumlju i novim stradanjima, stradanjima od nas samih, iz dubine srca vapijemo – O, Gospode, spasi! O, Gospode, povedi dobro!”, naveo je patrijarh.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.