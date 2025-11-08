Poraz Rtnja u komšijskom derbiju protiv Sokobanje

Košarkaši Rtnja poraženi su u komšijskom derbiju od ekipe Sokobanje rezultatom 74:81 (18:25,13:22,24:14,19:20).

Utakmica 5. kola Druge srpske lige „Istok“ donela je zanimljiv duel i veliku borbu do samog kraja susreta.

KOŠARKAŠI RTNJA

Izabranici trenera Pavlovića nisu se predali posle lošeg prvog poluvremena i sjajnom igrom u trećoj četvrtini potpuno se vratili u meč.

Ipak, favorizovani rival uspeo je da održi prednost i u neizvesnoj završnici sa penala potvrdi trijumf.

Zajecaronline/Glas sporta/ N.B.

