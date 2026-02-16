PONOVO SNEG: Vremenska prognoza za narednih sedam dana!

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 22. februara, ovog jutra i pre podne biće malo i umereno oblačno sa sunčanim intervalima, mestimično uz slab jutarnji mraz, a posle podne naoblačenje, koje će uveče u zapadnoj polovini zemlje, a tokom noći i u ostalim krajevima usloviti mešovite padavine – kišu i susnežicu, na planinama sneg.

Vetar će oslabiti.

U utorak će biti oblačno uz dalji pad temperature, očekuje se i formiranje snežnog pokrivača u oblastima južnije od Dunava i Save, a intenzivniji sneg se prognozira u jugozapadnoj, južnoj i jugoistočnoj Srbiji, gde se očekuje od 10 do 25 cm snega i u nižim predelima.

Delimično razvedravanje očekuje se u sredu i četvrtak.

U drugom delu naredne sedmice ponovo će uslediti osetniji porast temperature, u petak i subotu mestimično sa kišom.

Zajecaronline/Alo.rs

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

ZLATNI JUBILEJ VESNE ZMIJANAC

Muzička diva Vesna Zmijanac sprema spektakl za pamćenje u Beogradskoj Areni. U saradnji sa prestižnom Hype produkcijom, legendarna pevačica nastupiće 14. maja 2026. godine. Sa početkom u 20.30 časova. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.

Ovaj koncert biće svečana proslava njene bogate karijere koja traje više od četiri decenije. A Hype produkcija planira produkcijski nivo koji nadmašuje sve što je dosad rađeno.

Najsavremenija scenografija, impresivni vizuelni efekti, orkestar pod dirigentskom palicom vrhunskih muzičara i iznenađenja koja se kriju za specijalnu noć. Samo su delić onoga što publiku očekuje.

Zabeležite datum – 14. maj 2026. Beogradska arena. KARTE MOŽETE KUPITI OVDE.