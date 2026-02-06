PONOVO SNEG! Evo kakvo nas vreme očekuje u narednim danima

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni, dok će se najniža temperatura kretati od 1 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni.

Sutra prepodne u Zaječaru oblačno, povremeno sa slabom kišom, popodne oblačno i suvo. Duvaće slab, zapadni vetar. Minimalna temperatura 4° C, maksimalna dnevna 6° C.

Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 14. februara, u nedelju se očekuje pretežno oblačno vreme, ujutro i pre podne tek ponegde sa slabom kišom, a na visokim planinama sa slabim snegom.

Posle podne će biti suvo uz delimično razvedravanje, a početkom sledeće sedmice u košavskom području očekuje se uspostavljanje i jačanje jugoistočnog vetra, koji će ponovo dostizati i olujne udare.

U ponedeljak će biti umereno oblačno, na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje oblačno, mestimično sa kišom, dok se sneg, osim na planinama, uveče i tokom noći očekuje i u Timočkoj Krajini uz stvaranje manjeg snežnog pokrivača.

Do kraja perioda se očekuju česta prolazna naoblačenja sa kišom.

Na planinama, a u Timočkoj Krajini još samo u utorak, povremeno će padati sneg.

Zajecaronline/tanjug/weather2umbrella/ N.B.

