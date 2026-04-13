PONOVO DUGI REDOVI ISPRED PRODAJNIH MESTA U SARAJEVU! Ulaznice za šesto Koševo Dina Merlina u prodaji od danas!

Sve ulaznice za peto Koševo sarajevskog muzičkog čarobnjaka Dina Merlina planule su za jedan dan, a nakon što je prva noć na Koševu rasprodata, zbog ogromnog interesovanja, potvrđen je i novi datum: subota, 1. avgust 2026.

“Moja divna, divna publika. Nemam reči, osim da bez vas ovo ne bi bilo moguće. Ovo je naše leto. Zajedno pravimo istoriju. Vidimo se i 31. i 1. na Koševu!”, istakao je sarajevski kantautor, vidno dirnut reakcijama svoje publike.

Nikada do sada nijedan događaj u Bosni i Hercegovini nije izazvao ovakvu potražnju. Sve ulaznice za peto Koševo, dugo očekivani stadionski spektakl Dine Merlina u Sarajevu, rasprodate su u rekordnom roku, a novi datum direktan je odgovor na taj nezapamćen odziv.

Više od 500 hiljada poseta i gotovo pet miliona pregleda stranice ticketing servisa na dan početka prodaje, kao i dugi redovi ispred prodajnih mesta u Sarajevu, koji se ne smanjuju ni dan kasnije, pokazuju nezapamćeno interesovanje publike za povratak na Koševo nakon 11 godina kako bi uživali u nastupu ovog bh. umetnika.

Danas je počela prodaja ulaznica za drugo Koševo i ponovo isti prizori, dugački redovi ljudi koji žele da dođu do ulaznice za spektakl 1. avgusta.

zajecaronline.rs/Hypebih/I.R.

