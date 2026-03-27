Policija u Boru isključila iz saobraćaja trojicu vozača zbog droge i alkohola

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru isključili su iz saobraćaja trojicu vozača, dvojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i jednog pod dejstvom alkohola.

Saobraćajna policija u Boru zaustavila je dvadesetčetvorogodišnjeg vozača „golfa” koji je vozio pod dejstvom kokaina i marihuane, dvadesetpetogodišnjeg vozača „pasata” pod dejstvom amfetamina, kao i pedesetsedmogodišnjeg vozača „tojote” koji je vozilom upravljao sa 1,30 promila alkohola u organizmu.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline.com/MUP/ N.B.

