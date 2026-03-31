Pokretna biblioteka Kladovo u aprilu obilazi 11 naselja sa prigodnim programima
Pokretna biblioteka „Centra za kulturu“ Kladovo u aprilu 2026. godine obilazi 11 naselja u toj opštini, realizujući programe posvećene obeležavanju Svetskog dana dečje knjige, Uskršnjih praznika, Dana planete Zemlje i Svetskog dana knjige, prema sledećem rasporedu:
- 1. 4. – Milutinovac, Vajuga, Korbovo
- 3. 4. – Brza Palanka
- 6. 4. – Kostol, Rtkovo
- 8. 4. – Podvrška
- 15. 4. – Milutinovac, Vajuga, Korbovo
- 17. 4. – Brza Palanka
- 20. 4. – Kostol, Rtkovo
- 22. 4. – Podvrška
- 24. 4. – Novi Sip, Tekija
- 27. 4.- Mala Vrbica, Velika Vrbica
- 29. 4. – Milutinovac, Vajuga, Korbovo
Zajecaronline.com/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.
Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!
Dodaj komentar