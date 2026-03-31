31.03.2026.
Pokretna biblioteka Kladovo u aprilu obilazi 11 naselja sa prigodnim programima

Pokretna biblioteka „Centra za kulturu“ Kladovo u aprilu 2026. godine obilazi 11 naselja u toj opštini, realizujući programe posvećene obeležavanju Svetskog dana dečje knjige, Uskršnjih praznika, Dana planete Zemlje i Svetskog dana knjige, prema sledećem rasporedu:

  • 1. 4. – Milutinovac, Vajuga, Korbovo
  • 3. 4. – Brza Palanka
  • 6. 4. – Kostol, Rtkovo
  • 8. 4. – Podvrška
  • 15. 4. – Milutinovac, Vajuga, Korbovo
  • 17. 4. – Brza Palanka
  • 20. 4. – Kostol, Rtkovo
  • 22. 4. – Podvrška
  • 24. 4. – Novi Sip, Tekija
  • 27. 4.- Mala Vrbica, Velika Vrbica
  • 29. 4. – Milutinovac, Vajuga, Korbovo

Zajecaronline.com/Centar za kulturu Kladovo/ N.B.

