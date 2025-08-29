Pojačan saobraćaj na putevima Srbije tokom poslednjeg avgustovskog vikenda

Na putevima Srbije se tokom predstojećeg, poslednjeg, vikenda u avgustu očekuje pojačan intenzitet saobraćaja zbog početka nove školske godine i povratka turista sa odmora, upozorili su danas Putevi Srbije.

U cilju nesmetanog prolaska vozila srpskim autoputevima intenziviran je rad na naplatnim stanicama, povećan broj inkasanata i svi kanali za naplatu putarine i distribuciju kartica su u funkciji 24 časa dnevno bez pauze, saopštili su Putevi Srbije.

Najbrži prolazak kroz naplatne stanice omogućava elektronska naplata putarine (ENP).

Putevi Srbije poručuju vozačima da se registruju na integrisani sistem naplate putarine Toll4All čime mogu da putuju uz pomoć jednog TAG uređaja bez zadržavanja na naplatnim stanicama kroz Srbiju, Crnu Goru, Severnu Makedoniju i Hrvatsku.

Putevi Srbije ističu da vozači treba na vreme da isplaniraju put i unapred se informišu putem internet prezentacije i aplikacije za mobilne telefone JP „Putevi Srbije“ u realnom vremenu o planiranim radovima na državnim putevima, izmenama režima saobraćaja, cenama putarine, eventualnim zadržavanjima kao i svim drugim neophodnim informacijama.

Vozače, Putevi Srbije pozivaju da pridržavaju saobraćajnih znakova, drže sigurnu udaljenost i voze oprezno.

