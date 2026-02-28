POČINJU HYPE ZVEZDE! Spektakl ZA NAGRADU od 100.000 evra kreće u potragu za novom regionalnom senzacijom – ovo su PROPOZICIJE TAKMIČENJA i BITNE INFORMACIJE O EMITOVANJU
Hype televizija pokreće veliki muzički spektakl „Hype Zvezde“, šou koji ima ambiciju da pronađe zvuk nove generacije i lansira buduće regionalne zvezde. U narednih 20 nedelja publika će pratiti uzbudljivo takmičenje puno emocija, napetih duela i velikih scenskih nastupa, dok će se kandidati boriti za vredan fond od čak 100.000 evra.
U nastavku ostavljamo zvaničnu najavu ovog spektakluarnog muzičkog takmičenja koja sadrži sve propozicije i bitne informacije:
Dobrodošli u Hype Zvezde, muzički šou koji traga za zvukom nove generacije. Tražimo talenat, tražimo glas, tražimo harizmu, tražimo Hype zvezdu -rekli su članovi žirija koji čine Aca Lukas, Mira Škorić, Miroslav Ilić i Aca Lukas.
U narednih 20 nedelja družićemo se sa našim takmičarima, probaćemo da ih bolje upoznamo i pomognemo im da stignu do vrha. Troje najboljih podeliće fond od 100.000 evra.
Ali dok se to ne desi, svakog ponedeljka pratićemo izveštaje sa njihovih proba za veliki nastup. Svake srede, po osam takmičara nastupaće pred našim žirijem, pod svetlima reflektora na velikoj sceni.
A da takmičarima ne bude sve potaman i da ih spremi za javni život, potrudiće se Boki 13.
Svake srede broj takmičara će se prepoloviti odlukom žirija.
Petkom ćemo emitovati specijalnu emisiju u kojoj ćete moći bolje da upoznate ispale takmičare. Zato što nije sve gotovo. Vi birate ko se vraća u igru preko Hype aplikacije.
A sada je trenutak da počnemo.
