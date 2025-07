Počinje rekonstrukcija Doma zdravlja i izgradnja nove bolnice u Negotinu!

Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije Zlatibor Lončar obišao je danas Zdravstveni centar (ZC) Negotin i najavio početak kompletne rekonstrukcije Doma zdravlja, ali i istakao da je u planu izgradnja nove bolnice. Ministar Lončar poručio je da postoji lokacija za novu bolnicu i da će izgradnja krenuti.

“Vi znate da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio plan do 2035. i u taj plan ulazi i nova bolnica u Negotinu. Mislim da je za ljude koji ovde žive to odlična vest. To će koštati dosta, a procenjeno je da stara bolnica ne može da se obnavlja jer bi bilo preskupo i nije bezbedno, tako da je bolje da se izgradi komplet nova bolnica”, rekao je on.

“Došao sam da vidim kakvo je stanje, pre svega šta je to što imaju od problema i šta je to što mi možemo da uradimo da ljudi iz ovog kraja mogu da kada imaju problem da reše ovde a ne da idu u Niš, Beograd..”, rekao je ministar.

“Opterećenost Doma zdravlja je prilično velika tako da je to ono što će u najranijem periodu krenuti da se radi. Nešto što se nije radilo decenijama sada će se raditi i završiti”, poručio je ministar.

“Naš cilj je da u celoj Srbiji zdravstvo bude podjednako, da se ne pravi razlika između malih i velikih centara, da možemo našim građanima da omogućimo da u najbližoj zdravstvenoj ustanovi rešavaju svoje probleme”, naglasio je ministar.

ZajecarOnline/tanjug/J.V.

