POČELA PRODAJA KARATA: Zvezda izdala saopštenje!

Nakon pobede u 178. večitom derbiju rezultatom 3:0 fudbaleri Crvene zvezde nemaju previše vremena za odmor, pošto već u četvrtak dočekuju Lil u revanš meču 1/6 finala Lige Evrope.

Crveno-beli su u dobroj formi, imaju pozitivan rezultat protiv francuske ekipe, pa se očekuju pune tribine stadiona “Rajko Mitić”.

Iz Zvezde su se oglasili i potvrdili da je počela prodaja karata za duel protiv Lila.

– Prvotimci Zvezde će u četvrtak 26. februara od 18 sati i 45 minuta dočekati Lil u okviru revanš meča plej-ofa Lige Evrope. Izabranici Dejana Stankovića su u prvom meču odigranom u Francuskoj savladali Lil rezultatom 0:1, a sada ih očekuje odlučujući duel i borba za plasman u osminu finala evropskog takmičenja. Upravo zato podrška navijača će biti od izuzetnog značaja. Svi oni koji budu želeli da bodre crveno-bele sa tribina stadiona “Rajko Mitić” do karata mogu doći ONLAJN putem, dok ulaznice mogu nabaviti i na šalterima Marakane. Blagajne na stadionu “Rajko Mitić” će biti dostupne kupcima svakog dana od ponedeljka do srede od 10 do 18 časova, dok će na dan utakmice protiv Lila svi zainteresovani do karata moći da dođu od 10 sati pa sve do početka meča – saopštili su crveno-beli.

Cene pojedinačnih ulaznica:

Sever – 1200 dinara

Istok – 2200 dinara

Zapad – 2600 dinara

Tribina „Siniša Mihajlović“ – 8000 dinara

Zajecaronline/SrbijaDanas/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!