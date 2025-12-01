Počela onlajn prodaja karata za meč Zvezda – Čukarički

Fudbalski klub Crvena zvezda saopštio je danas da je počela onlajn prodaja ulaznica za zaostalu utakmicu šestog kola Superlige Srbije protiv Čukaričkog.

Utakmica između Crvene zvezde i Čukaričkog biće odigrana u četvrtak, 4. decembra od 19 časova na stadionu “Rajko Mitić”.

U saopštenju šampiona Srbije se navodi da svi zainteresovani navijači mogu da obezbede karte putem linka na zvaničnom sajtu kluba.

“Na blagajnama stadiona ‘Rajko Mitić’ ulaznice će biti dostupne u sredu 3. decembra od 10 do 18 časova, kao i na dan meča od 11 sati do početka utakmice”, saopšteno je na sajtu Zvezde.

Cene karata za severnu tribinu koštaju 400 dinara. Ulaznice za istočnu tribinu vrede 500 dinara, Zapad košta 700, a tribina “Siniša Mihajlović” – 1.400.

Crvena zvezda se nalazi na drugom mestu na tabeli SLS sa 38 bodova, dok je Čukarički na šestoj poziciji sa 23.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!