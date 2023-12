Počela izborna tišina – šta je sve zabranjeno i kolike su kazne?

Izborna tišina počela je u ponoć i završava se u nedelju 17. decembra u 20 časova, odnosno traje sve do zatvaranja biračkih mesta.

Zakon o izboru narodnih poslanika propisuje da je zabranjeno 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta da se u medijima i na javnim skupovima objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima za narodne poslanike i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste.

U slučaju tragičnih događaja mediji su dužni da izveštavaju građane, te mogu izveštavati i o pojavljivanju i obraćanju državnih funkcionera povodom vanrednih i tragičnih događaja i takvo izveštavanje ne predstavlja povredu propisa o izbornoj tišini, navodi se na sajtu REM.

Na biračkom mestu i na 50 metara od biračkog mesta zabranjeno je isticanje simbola političkih stranaka i drugog propagandnog materijala.

Zakonom o izboru narodnih poslanika za kršenje pravila izborne tišine predviđene su novčane kazne, kako za pravna, tako i za fizička lica.

To se odnosi na televiziju, radio, štampane medije, ali i na internet portale koji su registrovani kao mediji, dok kampanja na društvenim mrežama nije regulisana zakonom.

Zakonom o izboru narodnih poslanika predviđa se da će se novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara kazniti za prekršaj pravno lice koje tokom 48 sati pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objavi procenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidate na izborima i njihove izborne programe i poziva birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.

Kazna za odgovorno lice u mediju kreće se od 50.000 do 150.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu od 20.000 do 50.000 dinara, a za fizičko lice od 10.000 do 40.000 dinara.

Izvor: N1