POČELA ISPLATA NOVCA IZ ALIMENTACIONOG FONDA!

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je da je, na osnovu aktuelnog Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, započelo sa isplatom novca iz Alimentacionog fonda.

Ministarstvo je, na bazi pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, juče donelo prvo rešenje o isplati novca i izvršilo uplatu finansijskih sredstava na račun korisnika. Čime je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda namenjenog privremenom izdržavanju.