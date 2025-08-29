POČELA ISPLATA NOVCA IZ ALIMENTACIONOG FONDA!

Društvo Izdvajamo Servisne informacije Vesti

29.08.2025.
Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju saopštilo je da je, na osnovu aktuelnog Zakona o ostvarivanju prava iz Alimentacionog fonda, započelo sa isplatom novca iz Alimentacionog fonda.

Ministarstvo je, na bazi pristiglih zahteva i potrebne dokumentacije, juče donelo prvo rešenje o isplati novca i izvršilo uplatu finansijskih sredstava na račun korisnika. Čime je i zvanično isplaćen prvi iznos iz fonda namenjenog privremenom izdržavanju.

– Na ovaj način ne samo da izvršavamo zakonsku obavezu, nego direktno doprinosimo ekonomskom poboljšanju statusa porodica u Srbiji. I ono što je najvažnije – ispravljamo nepravdu, koja u nekim slučajevima traje mnogo godina. I garantujemo ostvarivanje prava svakom detetu čiji roditelj ne plaća alimentaciju – izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević.

Istakla je da država više ne toleriše nesavesne i neodgovorne roditelje i da se bori da svakom detetu omogući sigurno i zdravo detinjstvo.

– Sprečavamo ekonomsko nasilje i obezbeđujemo svakom detetu finansijsku zaštitu i stabilnost. U ovome se vidi snaga države koja vodi računa o svojim građanima i uvodi mere s ciljem obezbeđivanja svih neophodnih uslova za funkcionisanje porodica. Naročito kvaliteta života dece koja jesu budućnost ove zemlje i naš najvredniji resurs – rekla je Žarić Kovačević.

