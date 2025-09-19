Društvo Finansije Izdvajamo Vesti

PLATE U SRBIJI PORASLE! Zabeležen veliki rast u drugom kvartalu!

19.09.2025.
Povećanje plata i penzija
Povećanje plata Foto: ZajecarOnline

Prosečna neto plata obračunata u Srbiji za drugi kvartal ove godine iznosila je 108.016 dinara i u poređenju sa istim periodom prethodne godine, nominalno je veća za 10,8 odsto a realno za 6,4 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

U odnosu na prvi kvartal ove godine prosečna neto plata obračunata za drugi kvartal nominalno je veća za 1,6 odsto a realno za 0,6 odsto.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, navodi se u publikaciji zavoda “Trendovi,II kvartal” od početka godine beleži trend rasta i u junu je sa iznosom od 107.075 dinara, dostigla međugodišnji rast od 11,8 odsto nominalno, odnosno 6,9 odsto realno.

Na rast zarada uticala je i odluka o povećanju minimalne cene rada sa 271 dinara po radnom času u 2024. godini na 308 dinara u 2025. godini.

Prosečna neto plata obračunata za drugi kvartal iznosila je 111.755 dinara u javnom sektoru, a 106.529 dinara van javnog sektora.

Novac

Foto: Pinterest

Kada se uporede neto plate po sektorima vidi se da je najveći realan rast u prvoj polovini ove godine, u odnosu na isti period 2024. godine, ostvaren u sektorima finansijske delatnosti i delatnost osiguranja-9,0 odsto, umetnost, zabava i rekreacija i administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, sa po 8,6 odsto i u prerađivačkoj industriji 8,5 odsto.

Najveća neto zarada u prva dva kvartala 2025. godine obračunata je u računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima i iznosila je 297.428 dinara, sledi vazdušni saobraćaj sa 229.731 dinar, zatim naučno istraživanje i razvoj sa 211.540 dinara i proizvodnja koksa i derivata nafte gde je prosek iznosio 211.138 dinara.

U svim ostalim oblastima zarade su se kretale u rasponu od 61.338 dinara koliko je iznosio u delatnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića, do 190.737 dinara u duvanskoj proizvodnji.

Posmatrano po regionima, najveća prosečna zarada bez poreza i doprinosa u prvoj polovini ove godine obračunata je u Beogradskom regionu-134.616 dinara.

U Vojvodini je zarada iznosila 101. 055 dinara, u Južnoj i Istočnoj Srbiji 92.676 dinara, a u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 90.346 dinara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

