PLATE U SRBIJI PORASLE! Zabeležen veliki rast u drugom kvartalu!

Prosečna neto plata obračunata u Srbiji za drugi kvartal ove godine iznosila je 108.016 dinara i u poređenju sa istim periodom prethodne godine, nominalno je veća za 10,8 odsto a realno za 6,4 odsto, objavio je danas Republički zavod za statistiku.

U odnosu na prvi kvartal ove godine prosečna neto plata obračunata za drugi kvartal nominalno je veća za 1,6 odsto a realno za 0,6 odsto.

Prosečna zarada bez poreza i doprinosa, navodi se u publikaciji zavoda “Trendovi,II kvartal” od početka godine beleži trend rasta i u junu je sa iznosom od 107.075 dinara, dostigla međugodišnji rast od 11,8 odsto nominalno, odnosno 6,9 odsto realno.

Na rast zarada uticala je i odluka o povećanju minimalne cene rada sa 271 dinara po radnom času u 2024. godini na 308 dinara u 2025. godini.

Prosečna neto plata obračunata za drugi kvartal iznosila je 111.755 dinara u javnom sektoru, a 106.529 dinara van javnog sektora.

PLATE U SRBIJI PORASLE! Zabeležen veliki rast u drugom kvartalu!

Kada se uporede neto plate po sektorima vidi se da je najveći realan rast u prvoj polovini ove godine, u odnosu na isti period 2024. godine, ostvaren u sektorima finansijske delatnosti i delatnost osiguranja-9,0 odsto, umetnost, zabava i rekreacija i administrativne i pomoćne uslužne delatnosti, sa po 8,6 odsto i u prerađivačkoj industriji 8,5 odsto.

Najveća neto zarada u prva dva kvartala 2025. godine obračunata je u računarskom programiranju i konsultantskim delatnostima i iznosila je 297.428 dinara, sledi vazdušni saobraćaj sa 229.731 dinar, zatim naučno istraživanje i razvoj sa 211.540 dinara i proizvodnja koksa i derivata nafte gde je prosek iznosio 211.138 dinara.

U svim ostalim oblastima zarade su se kretale u rasponu od 61.338 dinara koliko je iznosio u delatnosti pripremanja i posluživanja hrane i pića, do 190.737 dinara u duvanskoj proizvodnji.

Posmatrano po regionima, najveća prosečna zarada bez poreza i doprinosa u prvoj polovini ove godine obračunata je u Beogradskom regionu-134.616 dinara.

U Vojvodini je zarada iznosila 101. 055 dinara, u Južnoj i Istočnoj Srbiji 92.676 dinara, a u Šumadiji i Zapadnoj Srbiji 90.346 dinara.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!

Miroslav Ilić, jedan od najistaknutijih izvođača na muzičkoj sceni, prirediće nezaboravan koncert u zagrebačkoj Areni 18. oktobra 2025. godine. Sa početkom u 20 časova. KARTE NAĐITE OVDE.

Koncert u glavnom gradu Hrvatske predstavlja jedinstvenu priliku da ljubitelji narodne muzike uživaju u njegovim pesmama uživo. Bard narodne muzike, Miroslav Ilić je davne 1972. godine započeo blistavu karijeru. Ista je od samog početka krenula uzlaznom putanjom i sada već broji milionske tiraže i priznanja. Samo neki od hitova koje vole sve generacije su: “Nije život jedna zena”, “Još te nešto čini izuzetnom”…

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.