Planirana rekonstrukcija Gradskog stadiona u Boru!

Gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić izjavio je na svom Fejsbuk profilu da je održao sastanak posvećen planovima za rekonstrukciju Gradskog stadiona.

On je istakao da je velika stvar što je stadion vraćen u vlasništvo grada, jer to omogućava pokretanje sveobuhvatnih radova na uređenju terena, pomoćnih igrališta i tribina.

Milikić je naglasio da Bor zaslužuje moderan i funkcionalan stadion, prilagođen potrebama kluba koji je nekada igrao u prvoj ligi. Dodao je da FK „Bor 1919“, sada kao srpskoligaš, dobija priliku da se vrati na sportsku scenu i beleži nove uspehe, uz bolje uslove za treninge, utakmice i navijače.

Rekonstrukcija će, prema njegovim rečima, obezbediti kvalitetan prostor za igrače i publiku, kao i atmosferu koja podstiče razvoj fudbala u gradu.

Zajecaronline/fb/acamilikicofficial/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!