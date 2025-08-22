Piksi napušta Orlove!?

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković Piksi (60) nalazi se na listi želja dva renomirana kluba iz Turske.

Posle primamljivih ponuda iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije, interesovanje za kormilara “Orlova” stiglo je i iz Turske.

Tamošnji fudbalski velikani žele da angažuju selektora Srbije i spremni su da mu ponude dugoročan ugovor, uz ozbiljna finansijska ulaganja kako bi ga privoleli na svoju klupu, piše “MaxBet sport”.

Veliki problem za Fudbalski savez Srbije predstavlja činjenica da Stojkoviću aktuelni ugovor važi do 31. decembra.

Prema FIFA pravilima, treneri i igrači mogu šest meseci pre isteka saradnje da pregovaraju i potpisuju ugovore sa drugim klubovima ili savezima.

To praktično znači da rođeni Nišlija već sada može da dogovori saradnju.

