Piksi: Daćemo maksimum, idemo na pobedu protiv Švajcaraca!

Selektor Piksi najavio – idemo na pobedu protiv Švajcaraca!

Selektor fudbalske reprezentacije Srbije Dragan Stojković rekao je pred meč protiv Švajcarske da će njegova ekipa dati maksimum i da će pokušati da pobedi Švajcarsku.

“Svaka utakmica je važna kad igra reprezentacija. Važan je pristup meču, ali i rezultat. Ovo su velike i teške provere za nas, u Ligi nacija igramo sa najjačim evropskim selekcijama. Švajcarska poseduje i individualni i timski kvalitet. Dobro se poznajemo, izgubili smo dva prethodna meča od njih, nema tajni kad su u pitanju igrači obe ekipe. Daćemo maksimum i pokušaćemo da pobedimo“, rekao je Stojković na današnjoj konferenciji za medije.

Srbija sutra u Leskovcu u 20 i 45 igra protiv Švajcarske meč trećeg kola grupe A4 Lige nacija. Posle dva odigrana kola, Srbija ima bod na trećem mestu, dok je Švajcarska poslednja bez boda. Osvrnuo se selektor i na kadrovsku situaciju pred ovaj meč.

“Veoma sam zadovoljan kako su igrači trenirali prethodnih dana. Nemamo kadrovskih problema, svi koji su se pripremali prethodnih dana su spremni za sutrašnji meč. Radili smo po planu i programu, danas imamo poslednji trening u 17 i 30 na stadionu “Čair” u Nišu“, dodao je Stojković.

Ranije je bilo provokacija od strane reprezentativac Švajcarske, a novinari si podsetili Stojkovića da je kapiten Granit Džaka često provocirao naše igrače.

“Rekao sam igračima da budu fokusirani na teren i da ne razmišljaju o tome, Džaka je veliki igrač i predvodnik ovog tima i verujem da neće biti problema na terenu ovog puta“, podvukao je Stojković.

Selektor je istakao da će plan utakmice i eventualni debi Andrije Maksimovića ili još nekog fudbalera zavisiti od razvoja utakmice.

“Maksimović je budućnost našeg fudbala. On će debitovati sigurno, da li kao starter ili sa klupe, to ćemo videti. Ne pravim unapred plan kad će biti izvršene izmene, to zavisi od toga šta se na utakmici dešava“, zaključio je Stojković.

ZaječarOnline/Tanjug/O.B.