PIJE SE POLA SATA NAKON OBROKA: Vrhunski napitak koji rešava gasove i grčeve u trenu
Ako vas svakodnevno prate nadutost stomaka i gasovi, gastroenterolog dr. Džozef Salhab ima jednostavan savet koji može doneti brzo olakšanje.
Prema njegovim rečima, ispijanje toplog čaja od mente pomaže u opuštanju crevnih mišića i ubrzava eliminaciju viška gasova.
Eterična ulja iz mente deluju umirujuće, smanjuju grčeve i otklanjaju neprijatan osećaj nadutosti.
Opuštanje crevnih mišića
Mentol, glavni aktivni sastojak u menti, deluje umirujuće na glatke mišiće u zidovima creva. Time se smanjuju grčevi i nakupljanje gasova, a varenje postaje uravnoteženije.
Menta pomaže u razbijanju mehurića gasova i olakšava njihov izlazak iz creva. To sprečava osećaj nadutosti i ublažava pritisak u stomaku.
Zašto nastaje nadutost
Naša creva nastanjuju milijarde mikroorganizama koji učestvuju u varenju, jačaju imunitet i utiču na raspoloženje. Kada poremećaj ishrane, loše navike ili prekomerni „nezdravi“ sojevi bakterija naruše tu ravnotežu, dolazi do fermentacije hrane i zadržavanja gasova.
Zajecaronline/Hypetv.rs/Blic/N.B.
