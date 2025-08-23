PIJE SE POLA SATA NAKON OBROKA: Vrhunski napitak koji rešava gasove i grčeve u trenu

Prema njegovim rečima, ispijanje toplog čaja od mente pomaže u opuštanju crevnih mišića i ubrzava eliminaciju viška gasova.

Eterična ulja iz mente deluju umirujuće, smanjuju grčeve i otklanjaju neprijatan osećaj nadutosti.

Opuštanje crevnih mišića

Mentol, glavni aktivni sastojak u menti, deluje umirujuće na glatke mišiće u zidovima creva. Time se smanjuju grčevi i nakupljanje gasova, a varenje postaje uravnoteženije.

Menta pomaže u razbijanju mehurića gasova i olakšava njihov izlazak iz creva. To sprečava osećaj nadutosti i ublažava pritisak u stomaku.

