PEVAČICA PROGOVORILA O “HYPE ZVEZDAMA” PA SPOMENULA MIRU ŠKORIĆ: “Ona deluje strogo, ali je u duši dobar čovek”

PEVAČICA PROGOVORILA O “HYPE ZVEZDAMA”

Od kako je najavljeno novo muzičko takmičenje “Hype Zvezde” po estradnim krugovima vlada opšta pometnja, jer svi očekuju poziv kako bi možda bili deo Vip žirija. Za sada je objavljeno da će u stalnoj postavci biti Mira Škorić, Aca Lukas i Miroslav Ilić, a ekskluzivno za Hype TV portal progovorila je Goca Božinovska.

Pevačica je progovorila o “Hype Zvezdama”, pa spomenula za koga smatra da će možda biti najstrožiji kao član žirija.

– Nikada nisam bila deo ni jednog žirija, a volela bih. Obično organizatori muzičkih takmičenja koja su do sada bila, imali su neke svoje ljude, neke svoje pevače u žiriju. Zato mene nikada njije bilo – započela je Božinivska za Hype TV portal pa nastavila.

– Mira će biti odlična kao član žirija. Ona samo deluje strogo, ali neće biti takva. Ona je u duši dobar čovek. Muzički je kompetentna i prava je za tu ulogu. A za Miroslava Ilića da ne pričam uopšte. Njegovi komentari će sigurno biti odlični. Ma “Hype Zvezde” imaju super žiri – rekla je Goca za Hype TV portal. Pa onda spomenula i kolegu Acu Lukasa.

PEVAČICA PROGOVORILA O “HYPE ZVEZDAMA”

– Jedini je tu Lukas već bio u jednom žiriju i za njega znamo kakav je i šta možemo da očekujemo. Moram da kažem da su Mira, Aca i Miroslav kolege koje ja volim – kaže pevačica pa objašnjava kakva bi ona bila kao član žirija.



– Ja ako bih bila deo žirija i ako se uhvatim tog posla onda u neku ruku moraš da budeš objektivan. Nije meni važno da li će neki takmičar da me voli ili ne, jer ima dece koja baš imaju tremu, a kvalitetni su. Zato bi za ta neka prva pojavljivanja uvela da bude bez ocena dok se malo opuste. Ipak je to prvi susret sa scenom. Pa i ja sam imala tremu kada sam počinjala. Nije im lako, sve su to deca još. Ja kao majka, ali i po prirodi sam takva bi verovatno bila blaža, jer mi je žao te dece jer se oni bore za neko mesto. Velika su to ulaganja, veliki udarac i stres – rekla je Goca za Hype TV portal.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.