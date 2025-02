PEVAČI JEDVA ČEKAJU HYPE ZVEZDE! Audicije se bliže, a evo šta kažu članovi žirija, a ova pevačica bi im se pridružila!

PEVAČI JEDVA ČEKAJU HYPE ZVEZDE!

Muzičko takmičenje koje će biti prava poslastica za gledaoce, kao i za celokupnu javnost, uskoro će zaživeti na Hype TV.

Hype Zvezde zasijaće punim sjajem, a prijave za audicije su uveliko u toku. Možete da se prijavite putem OVOG LINKA.

Audicije se održavaju od 1. marta u Beogradu, Nišu, Šapcu, Sarajevu, Banja Luci, Zagrebu, Skoplju i Podgorici.

Već je objavljeno kako će članovi žirija biti Mira Škorić, Miroslav Ilić i Aca Lukas.

Oni su počastvovani što će biti deo ovog muzičkog projekta u kojem će ocenjivati takmičare.

“Realno, ja mislim da se prijavljuju ljudi koji se već bave muzikom. Što se mene lično tiče, tu sam da takmičarima dam vetar u leđa, pomognem maksimalno oko izbora pesama itd… Svakako mogu da slede i kritike. Najuporniji i najvredniji će uspeti, naravno pored neospornog talenta”, rekla je Mira Škorić.

Sa druge strane, Aca Lukas je siguran u vlasnika i direktora Hype produkcije Sašu Mirkovića, koji je pokrenuo ovaj projekat.

“Ne mogu ništa precizno da kažem, osim toga da će toga biti. Kada budemo imali detalje vezane za šou program, o tome će govoriti Saša Mirković jer je on padrone u toj priči. Ono što ja budem imao kao zadatak, pričaćemo o tom potom. Ne znam celu koncepciju dok ne bude rečeno. Sigurno će biti bolja koncepcija od ovih dosadašnjih”, rekao je Lukas. Upitan je i da li bi u žiriju voleo da vidi i Jelenu Karleušu, kako se šuška, na šta je Aca odgovorio potvrdno.

Kako je vlasnik i direktor Hype produkcije rekao, reč je o šouu u kom neće biti nameštaljkeni malverzacija.

“Vreme je za novi šou! Hype Zvezde vas čekaju… Nema muvanja i maltretiranja od strane žirija”, napisao je Mirković nedavno u svojoj objavi.

Zorica Marković ODUŠEVLJENA

Ekipa Hype TV portala stupila je u kontakt i sa poznatim pevačima kako bi prokomentarisali novo takmičenje.

Pevačica Zorica Marković raduje se ovom projektu, koje nam je, kako je rekla, i te kako potrebno. Dotakla se i članova žirija.

“Miru Škorić poznajem jako dugo i vrlo dobro. Ona ima svoj stav koji ja poštujem, nije ona ni gruba ni loša. Funkcioniše nekako kao i ja. Svakome po zasluzi, tako da ne sumnjam s obzirom na to da je dobar pevač da će ocenjivati kvalitet. Neminovno je da će joj neko zameriti zato što smo mi takav narod koji uvek nađe neku zamerku. Ali dobro i to je malo potrebno”, iskreno je rekla pevačica, pohvalivši i Miroslava i Acu.

OLJA KARLEUŠA BI VOLELA DA JE DEO TOG PROJEKTA

Zoričina koleginica Olja Karleuša pohvalila je muzičkog producenta Sašu Mirkovića.

“Vrlo je teško u današnje vreme privući pažnju naroda koji treba da gleda TV. Zato što je to medij koji se sada sve manje prati. Ali takođe verujem da će celokupna produkcija znati na koji način da privuče narod. I na koji način će isečci iz tih emisija doći do Instagram pratioca. Mislim da će dve biti dobro. Ono u čemu bih uživala bilo je to da budem jedan od učesnika, ali sa ove pevačke strane. Da gledam kako sve to funkcioniše. Tačnije, volela bih da sam deo tog projekta”, istakla je Karleuša.

Pop pevačica Ana Nikolić je nedavno ripostovala objavu Mire Škorić o Hype Zvezdama. Spekuliše se i da bi ona mogla da bude član žirija muzičkog takmičenja.

