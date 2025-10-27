Petorica vozača u Boru i Negotinu isključeni iz saobraćaja zbog alkohola i droga

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Negotinu isključili su tokom vikenda iz saobraćaja petoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i dvojicu koji vozilom upravljali pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija u Boru alkotestirala je četrdesetosmogodišnjeg vozača „fijata” koji je, upravljajući vozilom pod dejstvom 1,69 promila alkohola u organizmu, izazvao saobraćajnu nezgodu, tako što je usled neprilagođene brzine udario u ogradu kuće. U ovoj nezgodi nije bilo povređenih osoba, već je nastala materijalna šteta.

Saobraćajna policija zaustavila je i četrdesetjednogodišnjeg vozača „fijata” koji je vozio sa 1,29 promila alkohola u organizmu, četrdesetpetogodišnjeg vozača „forda” koji je vozio pod dejstvom amfetamina i tridesetsedmogodišnjeg vozača „mercedesa” koji je vozilom upravljao pod dejstvom benzodiazepina.

Petorica vozača u Boru i Negotinu isključeni iz saobraćaja zbog alkohola i droga

U Negotinu policija je zaustavila dvadesetosmogodišnjeg vozača „hjundaija” koji je vozio sa 1,66 promila alkohola u organizmu.

Vozačima je određeno zadržavanje do 12 sati i protiv njih će biti podnete prijave po Zakonu o bezbednosti saobraćaja.

Zajecaronline/mup/N.B.

Čitajte portal Zajecaronline.com, najbrži portal u Srbiji i regionu sa najvećim rastućim rezultatima i ekskluzivnim vestima. Zapratite nas i na Instagramu, Facebook, Threads! Budite uvek informisani! Pratite najnovije vesti iz Zaječara. Zaječar Online nezavisni internet portal. Vesti bez cenzure!

SPEKTAKL U SKENDERIJI

Trio koji obećava Aca Lukas, Mira Škorić i Miroslav Ilić poznati su za stvaranje sjajne atmosfere. Po prvi put nastupiće zajedno na istoj bini! Kafanska noć u Skenderiji biće sve osim obične. Emotivna, energična, glasna i raspevana. Baš kakva i treba da bude!

Očekuje vas muzički spektakl koji briše granice između generacija i spaja sve koji znaju šta znači prava pesma. Zapevajte i vi 1. novembra. Biće ovo veče najvećih hitova i najveće žurke koja će dugo ostati u vašem sećanju! KARTE PRONAĐITE PUTEM OVOG LINKA.