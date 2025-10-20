Petorica vozača isključena iz saobraćaja u Boru, Majdanpeku i Kladovu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru, Majdanpeku i Kladovu isključili su iz saobraćaja petoricu vozača, trojicu koji su vozili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci, jednog pod dejstvom alkohola i jednog koji je odbio da se testira na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Policija u Boru zaustavila je dvadesetdvogodišnjeg vozača „audija” koji je vozio pod dejstvom kokaina i dvadesetdevetogodišnjeg vozača „fijata” pod dejstvom amfetamina, a u Kladovu šezdesetdvogodišnjeg vozača „tojote“ pod dejstvom benzodiazepina.

Saobraćajna patrola u Majdanpeku isključila je iz saobraćaja tridesetčetvorogodišnjeg vozača „mercedesa“ koji je vozio sa 1,42 promila alkohola u organizmu.

Takođe, u Majdanpeku, policija je zaustavila i tridesetogodišnjeg vozača „opela” koji je odbio da se podvrgne testu na prisustvo psihoaktivnih supstanci, a koji je vozilom upravljao sa isteklom nalepnicom i za vreme trajanja zaštitne mere upravljanja motornim vozilom.

Utvrđeno je da je ovaj vozač u poslednje dve godine dva puta pravosnažno osuđen za teže prekršaje, pa mu je u skladu sa merom iz Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima oduzeto vozilo.

Takođe, on se sumnjiči da je prethodno odbio da otvori prozor i vrata automobila policajcima koji su ga zaustavili, kao i da je odbio da sa njima pođe u policijsku stanicu, pa će protiv njega po nalogu nadležnog tužilaštva biti podneta krivična prijava u redovnom postupku za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/mup/N.B.

