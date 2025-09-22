Pet vozača isključeno iz saobraćaja u Boru i Negotinu

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Boru i Negotinu, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja petoricu vozača, dvojicu koji su vozili pod dejstvom alkohola i trojicu pod dejstvom psihoaktivnih supstanci.

Policija u Boru zaustavila je četrdesetdvogdišnjeg vozača „fijata“ koji je vozilom upravljao pod dejstvom benzodijazepina i tridesetdvogodišnjeg vozača „sitroena” koji je vozio sa 2,08 promila alkohola u organizmu.

Saobraćajne patrole u Negotinu isključile su iz saobraćaja vozače „mercedesa” (26) i „audija” (26) koji su vozilom upravljali pod dejstvom kanabisa, kao i pedesetjednogodišnjeg vozača mopeda koji je vozio sa 2,18 promila alkohola u organizmu.

Vozačima je određeno zadržavanje i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Zajecaronline/Mup/N.B.

