Pet načina kako da zaposlite i zadržite briljantne mlade ljude

Danas se od kompanija očekuje da budu „friendly“ u mnogo čemu. Da imaju user-friendly proizvode, mobile-friendly sajtove, family-friendly poslovanje… A sada je na red došla i stavka da svaka kompanija koja želi da osigura uspeh mora biti i milenijal-friendly. Odnosno, mora da zna kako da privuče i zadrži one kadrove koji će gurati poslovanje napred.

To su zapravo milenijalci, osobe rođene između 1980. i 2000. godine. I oni su priča za sebe – to je generacija totalno upućena na tehnologiju i internet, kojoj pare nisu sve i sva, a mnogo vrednuju slobodno vreme, profesionalni razvoj i posao sa svrhom. Svakim danom ih je sve više, a procenjuje se da će do 2025. činiti čak 75% ukupne radne snage.

Pre ili kasnije, doći ćete u situaciju da zapošljavate milenijalce. A kako se ova generacija vidno razlikuje od svojih starijih kolega, ustaljene HR prakse mogu biti kontraproduktivne.

Zato vam predstavljamo 5 proverenih načina kako da sa milenijalcima nađete zajednički jezik i maksimalno iskoristite njihove potencijale.

1. Aktivno radite na izgradnji vašeg employer brenda

Pokažite svima ko ste i šta ste – kako je raditi kod vas, koje benefiti pružate, kako brinete o vašim zaposlenima, za koje se vrednosti borite… I to naročito promovište putem društvenih mreža, jer je to kanal komunikacije koji milenijalci najviše koriste.

Ovo je bitan korak, jer su milenijalci ljudi koji se sa firmom identifikuju po pitanju vrednosti i korporativne kulture. Plata nije ni jedini ni presudni momenat da od milenijalca napravite radnika godine.

2. Omogućite im da uspešno balansiraju između privatnog i poslovnog života

Milenijalcima posao nije život, niti planiraju da žive na poslu. Oni jesu vredni, ali morate im obezbediti da budu i zadovoljni.

Fleksibilnost u svakom smislu je nešto što će milenijalci izuzetno ceniti. Pa im ponudite fleksibilno radno vreme, mogućnost da rade i od kuće, više slobodnih dana, opušteni dres kod… Pokažite da im verujete, da cenite njihov privatni život i oni će uzvratiti još većim trudom i zalaganjem.

3. Neka se njihov glas čuje i uvek otvoreno komunicirajte

Oni ne rade samo reda radi, već traže svrhu i domet projekta. Zato im dajte pravo glasa, jer ćete tako dobiti pregršt ideja i šansu da posao bude bolje realizovan.

Takođe, milenijalci vole otvorenu komunikaciju i dostupnost višeg menadžmenta. Od njih možete da očekujete da svoje nadređene često pitaju za savet, mišljenje, da im iznose svoje ideje… Fidbek je vrlo važan – uvek im kažite da li su nešto dobro ili loše uradili.

4. Podstičite njihov razvoj kroz učenje i usavršavanje

Milenijalce možete ubiti u pojam ako od njih tražite da rade stalno jedno te isto. Umesto toga, izazivajte ih, aktivirajte, motivišite da rade bolje. Organizujte programe usavršavanja, gde mogu da steknu nove veštine i primene ih u poslu.

Kako su milenijalci generacija kojoj promena nije strana reč, uvek se trudite da im osvežite radni prostor i obaveze. Tako ćete osigurati njihovo zadovoljstvo na duže staze.

5. Dajte im priliku da napreduju na poslu

Jasno je da milenijalci imaju visoka očekivanja kada je u pitanju razvoj njihove karijere. Svakako im je bitno da se usavršavaju, ali ako im ne date priliku da napreduju u okviru vaše kompanije, vrlo lako ih možete izgubiti.

Zapravo, nemogućnost brzog napredovanja je najčešći razlog zašto jedan milenijalac napušta posao.

Sa milenijalcima možete postići mnogo, sve dok razumete njihove potrebe i omogućite im da ih ispune.

To je naravno lakše reći nego uraditi, jer prilagođavanje korporativne kulture novim trendovima nije ni lak ni brz posao. Ipak, što pre postanete milenijal-friendly kompanija, vaše šanse da budete ispred konkurencije se znatno povećavaju.

