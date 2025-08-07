PARTIZAN večeras u 21 čas dočekuje KLUB IZ ŠKOTSKE!

Fudbaleri Partizana večeras od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju Hibernijan u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije.

„Naša mlada ekipa vapi za novim iskustvima, a nema boljeg načina za to od igranja što više evropskih utakmica. Naš cilj je da pokušamo da ostvarimo što bolji rezultat koji bi nas primakao prolasku dalje“, rekao je trener fudbalera Partizana Srđan Blagojević na konferenciji za medije uoči duela sa Hibernijanom.

Blagojević je istakao da Hibernijan ima izuzetno kvalitetan tim.

„Biće jako teško, Hibernijan je prvenstvo završio iza velikana Seltika i Rendžersa što dovoljno govori o kvalitetu našeg rivala. Hibernijan igra direktan fudbal, veoma su čvrsta ekipa i najbitnije je da se mi adaptiramo na neki drugačiji stil u odnosu na AEK i Oleksandriju. Skauting je odrađen sa obe strane i ne verujem da će biti nekih velikih iznenađenja na terenu sa obe strane“, naveo je Blagojević.

Revanš meč biće odigran 14. avgusta u Škotskoj.

Zajecaronline/Hypetv.rs/tanjug/N.B.

