PARTIZAN SAOPŠTIO: U toku su radovi na uređenju sportskog centra “Partizan-Teleoptik”
Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da su u toku intenzivni radovi na uređenju sportskog centra “Partizan-Teleoptik”.
U saopštenju se navodi da se na SC “Partizan-Teleoptik” trenutno postavlja nova veštačka podloga.
“Paralelno sa tim podižu se moderne tribine kapaciteta oko 1.000 mesta, a u fazi izgradnje je i novi blok svlačionica koje će značajno unaprediti uslove za rad igrača i stručnog štaba. Ovaj projekat predstavlja važan korak ka modernizaciji infrastrukture i stvaranju profesionalnog ambijenta koji će u potpunosti ispunjavati standarde savremenog sportskog centra”, navodi se na zvaničnom sajtu Partizana.
Zajecaronline/ Tanjug/N.B.
VELIKI KONCERT MIROSLAVA ILIĆA!
Legenda domaće muzičke scene, Miroslav Ilić , nastupio je prethodne godine 10. i 11. decembra pred publikom u Plavoj dvorani. Gde je, osim što je slavio pedeset godina uspešne karijere, obeležio i svoj rođendan.
Oba koncerta, koja su apsolutno bila rasprodata. Dokaz su veličine ovog neponovljivog pevača, čija muzika i danas vlada scenom. A publika je imala priliku da uživa u pesmama koje su zauvek postale evergreeni naših prostora.
Zbog velikog interesovanja i upita da se ovaj spektakl ponovi Miroslav je i za ovu godinu zakazao dva mega koncerta. Koja će biti prava rapsodija za sve ljubitelje prave i kvalitetne domaće muzike.
- Datum: 10.12.2025 / 11.12.2025.
- Mesto: Plava dvorana, Sava Centar
- Organizator: Hype Entertainment
