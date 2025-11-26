PARTIZAN SAOPŠTIO: U toku su radovi na uređenju sportskog centra “Partizan-Teleoptik”

Fudbalski klub Partizan saopštio je danas da su u toku intenzivni radovi na uređenju sportskog centra “Partizan-Teleoptik”.

U saopštenju se navodi da se na SC “Partizan-Teleoptik” trenutno postavlja nova veštačka podloga.

“Paralelno sa tim podižu se moderne tribine kapaciteta oko 1.000 mesta, a u fazi izgradnje je i novi blok svlačionica koje će značajno unaprediti uslove za rad igrača i stručnog štaba. Ovaj projekat predstavlja važan korak ka modernizaciji infrastrukture i stvaranju profesionalnog ambijenta koji će u potpunosti ispunjavati standarde savremenog sportskog centra”, navodi se na zvaničnom sajtu Partizana.

Zajecaronline/ Tanjug/N.B.

