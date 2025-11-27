Partizan odbio ostavku Obradovića: Klub traži da trofejni trener ostane!

Košarkaški klub Partizan nije prihvatio neopozivu ostavku Željka Obradovića i ističe da je od trofejnog trenera tražio da odustane od odlaska iz “crno-belih” i nastavi rad.

“Danas je održana hitna sednica Izvršnog odbora KK Partizan na temu novonastale situacije, posle jučerašnje, neopozive ostavke trenera prvog tima, Željka Obradovića. Uprkos tome, Izvršni odbor je na predlog predsednika Ostoje Mijailovića jednoglasno doneo odluku se sa ostavkom Obradovića ne saglasi i pruži mu bezrezervnu podršku, sa željom da ostane prvi trener i povuče neophodne poteze koji bi doneli boljitak u rezultatima crno-belih”, navodi se u saopštenju na klupskom sajtu.

Partizan odbio ostavku Obradovića

Kako se navodi, posle ove odluke, Partizan se obratio Obradoviću i od njega tražio da svoju ostavku razmotri još jednom, od nje odustane i nastavi rad.

Obradović je juče, dan posle sedmog poraza u poslednjih osam utakmica Evrolige saopštio da podnosi neopozivu ostavku na mesto trenera Partizana.

U tekućem mandatu Obradović je preuzeo klub u leto 2021. godine, a 1992. je predvodio “crno-bele” do titule prvaka Evrope.

Zajecaronline/Tanjug/N.B.

